Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska o uchodźcach: system edukacji nie wytrzyma takiej dużej liczby nowych uczniów

Trwa inwazja w Ukrainie. - To, czego się najbardziej obawiam, to jest coś nieprzewidywalnego, co może spowodować, że Putin za wszelką cenę będzie chciał osiągnąć swój cel - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 generał profesor Bogusław Pacek. Jerzy Maria Nowak, były ambasador Polski przy NATO, stwierdził, że w obecnej sytuacji prognozowanie dalszego rozwoju wydarzeń nie ma sensu. - Bo jeżeli to prognozowanie ma polegać na tym, co jest w głowie Putina, to tego nie wiemy - dodał.