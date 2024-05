"Tratwa ratunkowa" czy "silne, dobre listy"?

Listy Prawa i Sprawiedliwości do europarlamentu to nic innego, jak tylko tratwa ratunkowa, a może nawet arka Noego dla złodziei, dla przestępców - mówiła w "Faktach po Faktach" Katarzyna Kotula (Lewica). Nieobecność Daniela Obajtka na czwartkowej konwencji PiS nie jest związana z tym, że 2 maja to dzień Polaków za granicą - stwierdziła Aleksandra Leo (Polska 2050-Trzecia Droga). Karol Karski (PiS) wyjaśnił z kolei, czemu na konwencji zabrakło Jacka Kurskiego.

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na konwencji w Kielcach swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W wydarzeniu nie wzięli udziału były prezes Orlenu Daniel Obajtek i były prezes TVP Jacek Kurski.

O listach wyborczych PiS do PE rozmawiali goście "Faktów po Faktach" - Karol Karski (PiS), Katarzyna Kotula (Lewica) i Aleksandra Leo (Polska 2050-Trzecia Droga).

Karski: Jacek Kurski miał problemy zdrowotne

Karol Karski w tych wyborach będzie kandydował z pozycji nr 2 w okręgu, w którym 5 lat temu miał "jedynkę" i zdobył mandat europarlamentarzysty, a tym razem listę PiS w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim otwiera Maciej Wąsik. Pytany o to Karski stwierdził, że listy PiS do PE "są listami silnymi, listami dobrymi", a Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński "zostali niesłusznie skazani za walkę z korupcją".

Jak dodał, "każdy wyborca ma jeden głos i może w jednej kratce postawić swój krzyżyk, (...) w obrębie ugrupowania wybiera swojego kandydata, ja zachęcam do głosowania na mnie". Mówiąc o nieobecności na czwartkowej konwencji Jacka Kurskiego, Karski powiedział, że "miał on pewne problemy zdrowotne".

Kotula: listy PiS to arka Noego dla złodziei i przestępców

Jak stwierdziła szefowa sztabu Lewicy Katarzyna Kotula, "listy Prawa i Sprawiedliwości do europarlamentu to nic innego, jak tylko tratwa ratunkowa, a może nawet arka Noego dla złodziei, dla przestępców, którzy mają nadzieję, że w ten sposób unikną odpowiedzialności". - Prezes Jarosław Kaczyński zdaje się, że kosztem innych lojalnych europarlamentarzystów z drużyny Prawa i Sprawiedliwości stawia wszystko na jedną kartę. Chce dzisiaj chronić tych, którzy powinni zostać rozliczeni - dodała.

- Mam nadzieję, że będą rozliczeni, bo trzeba też dzisiaj powiedzieć jasno, żaden immunitet europarlamentarzysty nie będzie ich chronił przed tym, co obiecaliśmy. Obiecaliśmy rozliczyć wszystkich tych, którzy Polskę okradali, obiecaliśmy rozliczyć tych, którzy próbowali szukać schronienia w Pałacu Prezydenckim i je tam tymczasowo znaleźli. Dzisiaj to schronienie znajdują na listach Prawa i Sprawiedliwości - mówiła polityczka Lewicy.

Obajtek nieobecny. Leo: nie był to wyjazd majówkowy, ani dzień Polaków za granicą

Nieobecna na czwartkowej konwencji PiS była "jedynka" tego ugrupowania w woj. podkarpackim - były prezes Orlenu Daniel Obajtek. - Nie ma go w kraju, raczej nie jest to wyjazd majówkowy, no bo wszystkie "jedynki", "dwójki", te miejsca biorące, osoby, które są na tych miejscach, raczej chcą się znaleźć na takiej konferencji, stanąć u boku lidera, pokazać się dziennikarzom, pokazać się wyborcom - komentowała Aleksandra Leo z Polski 2050.

Katarzyna Kotula, Aleksandra Leo i Karol Karski w "Faktach po Faktach". TVN24

- Domyślam się, że nieobecność pana Obajtka nie jest związana też z tym, że 2 maja to nie jest tylko Dzień Flagi, to również dzień Polaków za granicą i to też nie jest ten powód. Domyślam się, że jest to jakaś próba ucieczki. Nie dziwię się, ponieważ nie ma praktycznie tygodnia bez jakiejś kolejnej wypływającej afery związanej z panem Obajtkiem - kontynuowała.

Autorka/Autor:ks/tok

Źródło: TVN24