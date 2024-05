W piątek Adam Bodnar zawiesił prokuratora Jakuba Romelczyka po ujawnieniu rozmowy związanej z zawiadomieniem "o możliwości popełnienia przestępstw" przez Zbigniewa Ziobrę. Po zeznaniach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Dariusz Joński zapowiedział zawiadomienie do prokuratury. Rada do spraw Funduszu Sprawiedliwości ma pomysł, żeby fundusz nazwać "Funduszem Tomasza Komendy". Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 25 maja.

1. Adam Bodnar zawiesił prokuratora Jakuba Romelczyka

Prokurator Generalny Adam Bodnar podjął w piątek decyzję o zawieszeniu, na pół roku, prokuratora Prokuratury Krajowej Jakuba Romelczyka w czynnościach służbowych. Decyzja zapadła w związku z ujawnieniem treści rozmowy związanej z zawiadomieniem "o możliwości popełnienia przestępstw przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę". Jak podano w komunikacie, decyzja jest "natychmiast wykonalna".

"Rozmowa została nagrana przez Tomasza M. byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości" - czytamy w komunikacie prokurator Anny Adamiak, rzeczniczki prasowej Prokuratora Generalnego.

2. Będzie zawiadomienie w sprawie Jarosława Kaczyńskiego

Przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych stanął prezes PiS Jarosław Kaczyński. W czasie zeznań przekonywał, że "pełną winę za to, że te wybory się nie odbyły, ponosi Koalicja Obywatelska". Jak mówił, w 2020 roku doszedł do wniosku, że wybory kopertowe "to jest dobre rozwiązanie dla Polski" i że "to był pomysł, do którego się całkowicie przyznaje".

Po posiedzeniu przewodniczący komisji Dariusz Joński zapowiedział przesłanie zawiadomienia do prokuratury w sprawie Kaczyńskiego za "sprawczość kierowniczą". - Za to, że to on podejmował decyzje, choć nie miał żadnych do tego uprawnień - wyjaśniał.

3. Fundusz Sprawiedliwości mógłby stać się "Funduszem Tomasza Komendy".

Profesor Monika Płatek, karnistka i członkini Społecznej Rady do spraw Funduszu Sprawiedliwości przekazała w "#BezKitu", że na Radzie dyskutowano o tym, żeby nazwać ten fundusz "Funduszem Tomasza Komendy". Jej zdaniem "to jest bardzo charakterystyczne, bo trzeba dostrzec w tym również ten dodatkowy element: że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest pokrzywdzony wymiarem sprawiedliwości".

Na pytanie prowadzącego program, czy na ten temat toczą się rozmowy na Radzie, odparła: - To był jeden z tematów, który żeśmy poruszali. On jest zawieszony przez chwilę.

4. Irańczycy publikują raport po katastrofie śmigłowca

Sztab generalny irańskich sił zbrojnych opublikował pierwszy raport na temat przyczyn katastrofy śmigłowca, w której zginął prezydent kraju Ebrahim Raisi. Z dokumentu wynika, że maszyna nie zboczyła z trasy, na wraku nie znaleziono śladów pocisków.

Ustalono, że blisko półtorej minuty przed zdarzeniem pilot maszyny, która później runęła na ziemię, skontaktował się z załogami dwóch pozostałych śmigłowców, lecących w konwoju rządowym. Irańskie władze nie publikują treści rozmów.

5. Polak skazany za szpiegostwo

Polski podróżnik Mariusz Majewski został skazany w Kongu na dożywotnie więzienie pod zarzutem szpiegostwa - miał przemieszczać się po linii frontu z lokalną bojówką i robić zdjęcia strategicznych miejsc.

W piątek wiceszef MSZ Andrzej Szejna poinformował, że Majewski "nie jest szpiegiem, należy do klubu podróżników", a "jego zachowania wynikały z nieznajomości miejscowych obyczajów". W sprawie uwięzionego Polaka ma interweniować prezydent Andrzej Duda.

6. Nakaz dla Izraela

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, najważniejszy sądowniczy organ ONZ, nakazał w piątek władzom Izraela natychmiastowe wstrzymanie ofensywy w Rafah w Strefie Gazy.

Decyzja ma związek z "bezpośrednim ryzykiem" dla palestyńskiej ludności cywilnej. Minister bezpieczeństwa Izraela uznał trybunał za "antysemicki", a jego postanowienie za "nieistotne".

