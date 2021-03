Budka: żądamy wprowadzenia co najmniej 50 regionalnych punktów szczepień

Na środowej konferencji prasowej lider PO Borys Budka i marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaapelowali do rządu o współpracę z samorządami w sprawie programu szczepień i uruchomienie co najmniej 50 regionalnych punktów szczepień.

We wtorek rząd przedstawił zmiany w programie i harmonogramie szczepień . Premier Mateusz Morawiecki mówił, że do końca drugiego kwartału tego roku wykonanych ma być łącznie 20 milionów szczepień. - Do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce - zapowiedział. Dotąd w naszym kraju wykonano ponad sześć milionów szczepień.

Budka: Żądamy co najmniej 50 regionalnych punktów szczepień

"Nie wymyślajmy koła na nowo"

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przekonywał, że dostępność szczepień będzie coraz większa, a wydolność systemu pozwala na to, żeby do czerwca zbudować odporność populacyjną. Apelował, by do szczepień wykorzystać tę sieć POZ, która jest zwykle używana do szczepienia dzieci. - Nie wymyślajmy koła na nowo, ale skorzystajmy z tego systemu, który jest - powiedział Grodzki.