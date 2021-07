Horban o ewentualnej odpłatności za szczepienia: to jest trochę psychologiczne

To jest następny etap rozmowy z obywatelami - powiedział w "Sprawdzam" profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19 i członek Rady Medycznej, pytany o ewentualne wprowadzenie odpłatności za szczepienia przeciw koronawirusowi. Jak mówił, "jeżeli wszystkie nasze wysiłki odniosą skutek, to nie trzeba będzie" tego robić.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił w piątek w TVN24 o ewentualnym wprowadzeniu odpłatności za szczepienie przeciwko COVID-19. - Zaczęliśmy dyskusję w tym temacie - przyznał. - Myślę, że na koniec wakacji się skończy, tak byśmy mogli dać jasny przekaz, czy od rzeczonego października, o którym mówił minister Adam Niedzielski, te szczepienia dobrowolne na COVID-19 będą typowymi szczepieniami dobrowolnymi w Polsce - powiedział.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: zaczęliśmy dyskusję o opłatach za szczepienia TVN24

Do możliwej odpłatności za szczepienia przeciwko koronawirusowi odniósł się w internetowej części "Sprawdzam" w TVN24 GO główny doradca premiera do spraw COVID-19 i członek Rady Medycznej przy premierze profesor Andrzej Horban. Jak mówił, "to jest następny etap rozmowy z obywatelami". - Jeżeli obywatele nie zechcą się zaszczepić dobrowolnie i za darmo, i po prośbie, to być może będą skłonni do tego, (żeby) zaszczepić się przed wprowadzeniem opłaty - powiedział.

Jak dodał, "kto jest oszczędny, to sobie zaoszczędzi". - To jest trochę psychologiczne, to nie jest kwestia pieniędzy, które są potrzebne do budżetu - wyjaśniał. Jego zdaniem jest to danie Polakom "alternatywy".

Pytany, czy zostanie wprowadzona opłata za szczepienia przeciw COVID-19, ocenił, że "trudno powiedzieć". - Jeżeli wszystkie nasze wysiłki odniosą skutek, to nie trzeba będzie (tego robić - red.) - powiedział Horban.

Autor:akr\mtom

Źródło: TVN24