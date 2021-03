Minister zdrowia po spotkaniu z firmą Johnson & Johnson. Podaje statystyki skuteczności i skalę dostaw

Wnioskami ze spotkania z reprezentantami firmy Johnson & Johnson podzielił się w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski. "85 procent ochrony przed ciężkim przebiegiem COVID-19 od 14. dnia po podaniu, 100 procent ochrony przed hospitalizacją i zgonem od 28. dnia" - napisał. Dopuszczona niedawno do użytku w Unii Europejskiej szczepionka jest jednodawkowa.

W piątek wieczorem minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił we wpisie na Twitterze wnioski ze spotkania z firmą Johnson & Johnson na temat jej ostatnio dopuszczonej w Unii Europejskiej jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19.

"Zakładamy, że około 4,5 miliona dawek dotrze do Polski w drugim kwartale" - dodał Niedzielski.

Szczepionka Johnson & Johnson

Szczepionka na koronawirusa firmy Johnson & Johnson - dopuszczona w czwartek do użytku w Unii Europejskiej - jest jedną z czterech, które mogą być używane na unijnym rynku. Pozostałe to preparaty koncernów Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że jednodawkowa, wektorowa szczepionka firmy Johnson & Johnson jest bezpieczna, skuteczna i może być podawana osobom powyżej 18 lat. Preparat (znany też jako Ad26.COV2.S lub JNJ-78436735) jest już dopuszczony do obrotu i stosowany w USA.

W ubiegły piątek szczepionkę zatwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) . W oświadczeniu stwierdziła, iż "obszerne dane z szerokich badań klinicznych" wykazują, że szczepionka jest skuteczna w populacji dorosłych. Szerokie badania, które objęły trzy kontynenty, wykazały, że szczepionka J&J jest w 85 procentach skuteczna w ochronie przed ciężką chorobą, jaką jest COVID-19, hospitalizacjami i śmiercią. Ochrona ta jest silna nawet w krajach takich jak Republika Południowej Afryki, gdzie zidentyfikowano warianty, które wydają się mniej podatne na inne licencjonowane szczepionki.

Technologia ta sama jak przy szczepionce przeciwko eboli

Opracowana przez Janssen Pharmaceutica, farmaceutyczną część koncernu Johnson & Johnson, szczepionka, by utrzymać swoje właściwości powinna być przechowywana do dwóch lat w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza, z czego przez co najmniej trzy miesiące może być przechowywana w temperaturze 2-8 st.