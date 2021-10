Stan wyjątkowy. Piotr Bystrianin z Fundacji Ocalenie o sytuacji migrantów na granicy

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał i przesłał do Sejmu wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. W czwartek wieczorem Sejm wyraził na to zgodę. Prezydent podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego w piątek i zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Piotr Bystrianin o migrantach: uciekają z kraju ogarniętego wojną

- Uciekły z kraju, z którego trzeba uciekać, bo jest tam niebezpiecznie. Te osoby były bardzo przemarznięte i przestraszone. Mówią, że się ich okłamuje, że zostaną gdzieś do ciepła zabrani, pewnie po to, żeby nie stawiali oporu, a potem w lesie ich się wyrzuca, każe przejść przez granicę. Było też tam trzynastoletnie dziecko - relacjonował.

- Jeżeli przyjeżdżają do nas osoby, które uciekły z kraju na przykład ogarniętego wojną, to jak widzą ludzi z długimi karabinami, w kominiarkach, w mundurach, którzy im coś każą, to oni to robią, bo w ich kraju człowiek może strzelać. Oni przechodzą na drugą stronę, a tam jeżeli próbują dojść do Mińska, to opowiadali nam, że są tam białoruscy żołnierze, którzy ich biją, każą wracać w drugą stronę. I tak są między młotem a kowadłem - relacjonuje Bystrianin.