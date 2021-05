Kierwiński: muszą zostać wyciągnięte konsekwencje, szybko załatwimy tę sprawę

Dziś przewodniczący Borys Budka spotyka się z szefem grupy senackiej, potem są procedury klubowe. Szybko załatwimy tę sprawę - mówił wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Odnosząc się do kwestii przegranego przez opozycję głosowania w Senacie, poseł PO przyznał, że choć pomyłka senatorów była "niezawiniona", to muszą zostać wyciągnięte konsekwencje.

Senat bez poprawek przyjął w czwartek ustawę ratyfikacyjną związaną z wdrożeniem Funduszu Odbudowy UE. Wcześniej niespodziewanie senatorowie odrzucili poprawkę KO i PSL, która zakładała wprowadzenie do ustawy preambuły regulującej sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. O odrzuceniu preambuły, jak wynika z informacji na stronie internetowej Senatu, zdecydowały głosy dwóch senatorów KO. Przeciw zagłosował Aleksander Pociej, a udziału w głosowaniu nie wziął Leszek Czarnobaj. Obaj głosowali zdalnie.

Kierwiński: muszą być konsekwencje

- Bardzo źle się stało i jestem na to wściekły po prostu - mówił w programie "Gość Radia ZET" sekretarz generalny PO i wiceszef klubu KO Marcin Kierwiński. Jego zdaniem przyjęcie preambuły do ustawy miało wymiar "symboliczny", jednak "symbole są bardzo ważne i muszą być za to konsekwencje".