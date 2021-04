"Zawsze niezależnie i zawsze bezstronnie". Sędzia Juszczyszyn po postanowieniu sądu chce dziś wrócić do pracy

Paweł Juszczyszyn chce stawić się w poniedziałek o godzinie 9 z powrotem do pracy w olsztyńskim sądzie. Sędzia zapowiedział to po piątkowym postanowieniu Sąd Rejonowego w Bydgoszczy, który przywrócił go do orzekania. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki twierdzi jednak, że Juszczyszynowi pracować nie pozwoli.