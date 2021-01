10-letni Alan i 11-letni Olaf Rogowscy urodzili się zdrowi. W 2019 roku jeden z nich zaczął się dusić, niedługo później też u drugiego brata wykryto ciężką niewydolność serca. Obaj przebywają w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, są podpięci do sztucznych komór i czekają na przeszczepy. Przez cały zeszły rok w Polsce wykonano tylko trzy takie operacje u dzieci.

"Jak dowiedziałam się o sytuacji pani Ewy, płakałam przez kilka dni"

- Jak dowiedziałam się o sytuacji pani Ewy (mamy Alana i Olafa – red.), płakałam przez kilka dni. To jest niewyobrażalna tragedia dla tej rodziny, koszmarna sytuacja dla oddziału, na którym przebywają. Przed nimi ogromne wyzwanie. Rodzice mogą wrócić z dwójką dzieci, ale mogą też nie wrócić z nimi nigdy do domu – mówiła.

"Średni czas oczekiwania: 500 dni"

Zdaniem Hermanowicz w transplantologii dziecięcej "problem jest w systemie". - Przede wszystkim proces kwalifikacji pacjentów. Nie tylko dziecięcych. Zbyt mała liczba koordynatorów transplantacyjnych, niechęć szpitali do pobierania organów, źle wycenione procedury, brak wypłacania świadczeń szpitalom, jeśli dany dawca nie przeszedł kwalifikacji do pobrania. Dużo rzeczy się na to składa – wyliczała.