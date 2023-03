Protestują w Sejmie. Terlecki: rozmowy powinny się toczyć, a nie takie przedstawienia

W Sejmie trwa protest opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich podopiecznych. Złożyli oni obywatelski projekt ustawy o rencie socjalne j, który zakłada wypłatę takiej renty w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, czyli 3490 złotych. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca tego roku wzrosła do 1588 złotych i 44 groszy brutto. Protestujący domagają się, by projekt został rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu.

Z protestującymi ma spotkać się w poniedziałek, o godzinie 16, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Paweł Wdówik.

Z jedną z uczestniczek protestu rozmawiał w poniedziałek przy Wiejskiej reporter TVN24 Jan Piotrowski. - Uważam, że jesteśmy w tym samym miejscu, jak byliśmy w ubiegły poniedziałek [w dniu rozpoczęcia protestu - przyp. red.]. Nikt z rządzących osób decyzyjnych nie przyszedł do nas porozmawiać, był jedynie pan minister Wdówik, który zaprosił nas na rozmowy. Dzisiaj delegacja udaje się na godzinę 16 do ministra na rozmowy o podwyższenie renty socjalnej do najniższej krajowej - powiedziała.