Prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie odznaczył Orderem Orła Białego profesor Jadwigę Puzyninę, językoznawczynię i badaczkę literatury oraz Jerzego Maksymiuka, dyrygenta, kompozytora i pianistę.

Andrzej Duda powiedział, że jest to dla niego ogromny zaszczyt, że w wielkie narodowe święto, 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja może wręczyć Ordery Orła Białego - najwyższe i najstarsze polskie odznaczenia.

- Order Orła Białego znamionuje wolną Polskę. Odkąd był ustanowiony, zawsze był wręczany w wolnej Polsce. Wtedy, kiedy Polska nie była czy to w pełni wolna, czy w ogóle nie była suwerenna, tego orderu nie wręczano. Zaborcy czy różnego rodzaju okupanci odchodzili od tego orderu, nie uzurpowali sobie prawa do wręczania go. Jest to w istocie order wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej, przywrócony tej Rzeczypospolitej, która na powrót w pełni wolna, niepodległa i suwerenna jest naszym udziałem od 1989 roku - powiedział prezydent.

Dodał, że Konstytucja 3 maja jest "polską dumą ustrojową, historyczną i państwową jako symbol wolności, budowania Rzeczypospolitej w najlepszym tego słowa znaczeniu: nowoczesnej, silnej, bo taka była idea twórców Konstytucji".

Duda: nikogo tak dobrze nie pamiętam, jak Jerzego Maksymiuka

Prezydent powiedział, że Maksymiuk jest jedną z najbardziej zapamiętanych przez niego z czasów dzieciństwa postaci polskiej muzyki. - Nikogo tak dobrze nie pamiętam, jak właśnie pana Jerzego Maksymiuka. Dzięki niezwykle charakterystycznej postaci z jednej strony, ale dzięki czemuś, co jest charakterystyczne dla sposobu działania i tworzenia mistrza - niezwykłej energii, niezwykłego serca wkładanego w dzieło muzyczne, które realizuje - mówił.

Podkreślił, że Maksymiuk jest "w niekwestionowany sposób jednym z najbardziej znanych i najbardziej rozpoznawalnych polskich muzyków, polskich twórców, polskich artystów w świecie muzyki poważnej, ale zarazem muzyki współczesnej, mającej na całym świecie tak wielu miłośników, zaprzysięgłych zwolenników".

- Maestro, jestem zaszczycony, że człowieka, który tak rozsławia Polskę, naszą muzykę, nasz świat artystyczny, wielkiego polskiego artystę, mogę dzisiaj odznaczyć tym najwyższym polskim odznaczeniem - powiedział Duda.

Prezydent podziękował Puzyninie za "pokolenia polonistów, które wychowała"

Prezydent wyróżnił zaangażowanie profesor Puzyniny w rozwój polskiej nauki i kultury, "nie zapominając nigdy o tym, co to znaczy wolna, niepodległa, suwerenna ojczyzna". - To dlatego współpracowała pani z Komitetem Obrony Robotników, dlatego wspierała pani swoich studentów i broniła ich, gdy walczyli o suwerenną Polskę, to dlatego została pani potem internowana - wskazał.

- Wszystko to czyniła pani dla Rzeczpospolitej obok swojej żmudnej pracy naukowej - podkreślił.

Duda podziękował jej za "pokolenia polskich polonistów, które wychowała". - Nie tylko tych, którzy uczą w setkach tysięcy szkół w całej Polsce, ale także tych, którzy pracują naukowo - dodał.

- W imieniu Rzeczpospolitej i całego polskiego narodu z całego serca dziękuję za przyjęcie tego symbolicznego podziękowania, podkreślającego niezwykłość pani dokonań dla Polski, jakim jest Order Orła Białego - powiedział.

Prezydent Andrzej Duda i odznaczona Orderem Orła Białego Jadwiga Puzynina PAP/Leszek Szymański

Jadwiga Puzynina - kim jest?

Jadwiga Puzynina urodziła się w 1928 roku na Wołyniu. Jej babka była siostrzenicą kompozytora Piotra Czajkowskiego. W latach 1943-1944 należała do Szarych Szeregów. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1983 roku na Wydziale Polonistyki UW zorganizowała i objęła kierownictwo Pracowni Słownika Języka Cypriana Kamila Norwida, która przez liczne publikacje i konferencje naukowe przyczyniła się do popularyzacji spuścizny tego poety.

W 1987 roku otrzymała tytuł profesorski w zakresie nauk humanistycznych. W latach 80. była dziekanem Wydziału Polonistyki UW. W pracy badawczej zajmowała się w szczególności problematyką języka wartości.

Profesor Puzynina jest członkinią licznych towarzystw i gremiów naukowych między innymi Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Zasiadała w zarządzie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Jest autorką i współautorką podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich (w tym wielokrotnie wznawianego "Język i my: podręcznik do języka polskiego dla klasy I szkół średnich", napisanego wspólnie ze Stanisławem Dubiszem i Marią Nagajową). Za swoją działalność prof. Puzynina została odznaczona między innymi Złotym Medalem "Gloria Artis" i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jerzy Maksymiuk - kim jest?

Jerzy Maksymiuk urodził się w 1936 roku w Grodnie. Studiował kompozycję, grę na fortepianie oraz dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.

W 1972 roku założył Polską Orkiestrę Kameralną, która koncertowała pod jego batutą na całym świecie m.in. w Carnegie Hall, London Proms i Wiener Ferein. W latach 1983-1993 kierował BBC Scottish Symphony Orchestra w Glasgow.

W 1990 roku rozpoczął współpracę z English National Opera, gdzie poprowadził premierowe przedstawienia "Don Giovanni" i "Zemsta nietoperza". Na swoim koncie ma koncerty m.in. z London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Orchestre National de France czy Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra.

Dyrygent i pianista Jerzy Maksymiuk odznaczony Orderem Orła Białego PAP/Leszek Szymański

Maksymiuk nagrał około stu płyt. Jest również kompozytorem, tworzy muzykę symfoniczną, kompozycje kameralne, pieśni, muzykę filmową i baletową. Skomponował muzykę m.in. do "Sanatorium pod klepsydrą" w reżyserii Wojciecha Hasa.

Jest jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Wielokrotnie brał udział w "Warszawskiej Jesieni”"(gdzie zdobył dwie statuetki Orfeusza), a w różnych krajach dokonał prawykonań około 200 współczesnych utworów.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem "Gloria Artis".

Autorka/Autor:js/kab

Źródło: PAP