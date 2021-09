Bartłomiej Przymusiński z "Iustitii" o słowach prezes SN Małgorzaty Manowskiej o ekstremistach

Komentując słowa pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej o ekstremistach w obszarze wymiaru sprawiedliwości, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński ocenił w "Faktach po Faktach", że to "zupełnie nieporozumienie". - To tak, jakby ktoś, kto dokonał zamachu, mówił, że ekstremizmem jest to, że ktoś się przed tym zamachem bronił - komentował.