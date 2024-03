Poseł PiS: w kwestii ukraińskiego zboża nie zrobiliśmy wszystkiego, zadziałaliśmy z opóźnieniem

To rok 2022 był kluczowy - mówił w programie "BezKitu" Krzysztof Paszyk (PSL) na temat kryzysu związanego z napływem ukraińskich produktów przez polską granicę. - Wtedy nic, ale to nic nie robiliście - dodał, zwracając się do drugiego z gości, Krzysztofa Ciecióry (KP PiS). - Na pewno nie zrobiliśmy wszystkiego. Tutaj nie będę zaczarowywał rzeczywistości. My ponieśliśmy też za to konsekwencje. Zadziałaliśmy na pewno z pewnym opóźnieniem - stwierdził Ciecióra.

Od kilku tygodni trwają w Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej, protesty rolnicze. Postulaty polskich rolników to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii, głównie z Ukrainy, oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

O sprawie napływu ukraińskich produktów przez polską granicę w programie "BezKitu" rozmawiali Krzysztof Paszyk (PSL) i Krzysztof Ciecióra (KP PiS).

Ciecióra: zadziałaliśmy z pewnym opóźnieniem

Krzysztof Ciecióra został zapytany o to, czy uważa, że rząd PiS zrobił wszystko, by zapobiec obecnemu kryzysowi związanemu z protestami rolników. - Nie, na pewno nie zrobiliśmy wszystkiego. Tutaj nie będę zaczarowywał rzeczywistości. My ponieśliśmy też za to konsekwencje. Zadziałaliśmy na pewno z pewnym opóźnieniem i myślę, że to jest główny zarzut do nas ze strony rolników - odpowiedział.

Krzysztof Paszyk i Krzysztof Ciecióra w "#BezKitu" TVN24

Jak dodał, "teraz jest trochę inna sytuacja". - Od kilku lat wiemy doskonale, jaka jest sytuacja, jaka jest perspektywa kwestii zboża ukraińskiego na rynku polskim i europejskim, więc rządzący mają obecnie pełną, bardziej jasną sytuację na stole - dodał.

Paszyk: to rok 2022 był kluczowy

Krzysztof Paszyk (PSL) powiedział, że sygnały o niekontrolowanym napływie ukraińskich produktów rolno-spożywczych pojawiły się już wiosną 2022 roku. - Wtedy sygnalizowaliśmy, upominaliśmy. Nie było podejmowania żadnych kroków - stwierdził.

- To rok 2022 był kluczowy - ocenił polityk PSL. - Wtedy nic, ale to nic nie robiliście - dodał. - Pierwsze sygnały na wiosnę 2022 roku zaczęły spływać, dobrze o tym oczywiście władze PiS-u wiedziały, zaproponowaliśmy wtedy projekt ustawy o korytarzu tranzytowym i systemie kaucji. Ten projekt przeleżał do końca kadencji, półtora roku w "zamrażarce" - kontynuował.

- Wtedy był czas, aby z partnerami europejskimi, zamiast się kłócić o KPO, zamiast pomachiwać szabelką na Niemcy, na Francję, wtedy usiąść z partnerami europejskimi i z polskim, pisowskim komisarzem do spraw rolnictwa (Januszem Wojciechowskim - red.) i zorganizować system tranzytu ukraińskiego zboża - powiedział.

Autorka/Autor:ks/tr

Źródło: TVN24