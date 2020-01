Polska pilnie potrzebuje nowego okrętu podwodnego. "Naprawa Orła jest nieopłacalna"

Średnia wieku wszystkich jednostek bojowych naszej Marynarki Wojennej to ponad trzydzieści lat. Okręty podwodne należą do najstarszych.

- Pozyskanie nowego okrętu to okres sześciu-ośmiu lat samej budowy, do tego przygotowanie kontraktu. Nie mamy tyle czasu, żeby utrzymać ciągłość szkolenia. Żeby utrzymać załogi, musimy mieć czym pływać już teraz - twierdzi kontradmirał Mirosław Mordel, inspektor marynarki wojennej w latach 2016-2019.

Zdaniem wielu specjalistów, ze względu na to, że od kilkunastu lat o zakupie nowych okrętów podwodnych tylko się mówi, trzeba natychmiast modernizować to, co mamy. A to, co mamy jest minimalnym zagrożeniem dla przeciwnika.