Jest decyzja pierwszej prezes SN w sprawie zarządzeń ograniczających działalność Izby Dyscyplinarnej

Kanclerz Niemiec Angela Merkel dwukrotnie rozmawiała z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. - To jej własna odpowiedzialność. My uważamy, że wiąże się z bardzo wieloma ryzykami - mówił w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. - To szkoda, że nikt z wysokich urzędników Rzeczypospolitej do niej nie zadzwonił i nie uzgodnił jakiegoś stanowiska - skomentował drugi gość programu, były wiceszef dyplomacji Andrzej Byrt.