20-latka w kałuży krwi, jej dziecko w oknie życia. Jest akt oskarżenia po koszmarze w Pabianicach

Ciało 20-latki znalazła jej siostra 08.12. | Dożywocie może grozić 20-latkowi podejrzewanemu o brutalne zabójstwo rówieśniczki z Pabianic (woj. łódzkie). Mężczyzna w poniedziałek wszedł do mieszkania swojej byłej partnerki. Policjantom przyznał, że zabił ją nożem, a dziecko zabrał i zostawił w okna życia. Niedługo miała odbyć się rozprawa dotycząca tego, czy to on jest jego ojcem. TVN24 Łódź