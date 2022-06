Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenia majątkowe sędziów. Pięć zostało utajnionych

czytaj dalej

Generał brygady Tomasz Drewniak mówił w TVN24 o trzech, jego zdaniem, najważniejszych kwestiach związanych ze szczytem NATO w Madrycie. Były inspektor Sił Powietrznych wskazywał między innymi na zapowiedź powstania w Polsce stałego dowództwa V Korpusu Armii USA. - Warto też pamiętać o podniesieniu liczby żołnierzy w siłach szybkiego reagowania z 40 tysięcy do 300 tysięcy, co jest nieprawdopodobnym ruchem - ocenił. Wskazał również na przyłączanie się Finlandii i Szwecji do Sojuszu.