Będzie nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy. PAP: podpisanie w sobotę

Szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski powiedział w Radiu Plus, że jest plan, by nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy "stała się faktem" do końca tygodnia. - Abyśmy w przyszłym tygodniu zaczęli realizować już te działania, które będą zawarte w tej nowej umowie - dodał polityk PiS.