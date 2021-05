Zapowiedź wniosków o odwołanie trzech ministrów. Wobec premiera "też są przewidziane pewne kroki"

Mamy do czynienia z rzeczą bezprecedensową - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, komentując złożenie zawiadomień do prokuratury na premiera i trzech ministrów w związku z organizacją wyborów kopertowych. Dodał, że Koalicja Obywatelska złoży wnioski o odwołanie Jacka Sasina, Mariusza Kamińskiego i Michała Dworczyka.

Prezes NIK Marian Banaś przedstawił w połowie maja wyniki kontroli NIK dotyczącej przygotowań do wyborów kopertowych, które miały się odbyć 10 maja 2020 roku, ale ostatecznie nie zostały przeprowadzone. Izba skierowała wtedy dwa zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - przez zarządy Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

We wtorek Banaś przekazał, że NIK kieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

Budka: złożymy wnioski o odwołanie Kamińskiego, Sasina i Dworczyka

Jak dodał, "prędzej czy później każda z osób, wobec której formułowane są kryminalne zarzuty popełnienia przestępstwa, bez względu na to, czy jest to premier RP, wicepremier czy inny konstytucyjny minister, znajdzie miejsce przed sądem".

"Przepis stanowi wprost"

Kwiatkowski przyznał, że kiedy był prezesem NIK, składano wiele zawiadomień do prokuratury. – Ale nieobejmujących najwyższych urzędników państwowych w tej skali. Ja nawet sprawdziłem historię NIK-u po 1989 roku. (Ostatni – przyp. red.) wniosek tak szeroki, obejmujący i zawiadomienie do prokuratury, i wniosek o pociągniecie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, obejmujący kilku ministrów, to był początek lat 90. Tak zwana afera alkoholowa. Wtedy między innymi minister współpracy gospodarczej czy prezes Głównego Urzędu Ceł wylądowali na ławie oskarżonych – mówił.

Kwiatkowski był pytany, co teraz zrobi prokuratura. - Mamy dwie płaszczyzny: co prokuratura powinna zrobić i co zrobi. Co powinna zrobić, to wszyscy prawnicy nie mają wątpliwości. (Powinna – przyp. red.) wszcząć postępowanie w tej sprawie, przesłuchać premiera, ministrów i podjąć decyzję o przedstawieniu zarzutów tym osobom, które bezpośrednio odpowiadały za złamanie prawa – mówił.