Jaki był najtrudniejszy wywiad? Ile ma par butów? Monika Olejnik odpowiedziała na wasze pytania

Cykl "Ty pytasz, TVN24 odpowiada" to program, który powstał z okazji 20-lecia stacji. Na facebookowej stronie TVN24 można co tydzień zadać pytanie dziennikarzom telewizji. W czwartek na pytania i komentarze odpowiadała Monika Olejnik .

To rzeczywiście trudne sytuacje. Przekazy dnia są trudne, ale trzeba je wytrzymać. Pytam, pytam, pytam, nie uzyskuję odpowiedzi, a potem ktoś mówi, że byłam niegrzeczna. Ale jak ktoś pyta, to oczekuje, że dostanie odpowiedź.

Moją ukochaną postacią dziennikarską był Ryszard Kapuściński. Nadal jest w moim sercu. Pamiętam go ze studiów, kiedy przyszedł do nas na zajęcia. To było dla mnie niezwykłe przeżycie.

Kogo by pani nigdy nie zaprosiła do programu?

Zapytałabym, dlaczego kobiety mają przez niego piekło i czy jest z tego dumny. Zapytałabym, dlaczego toleruje Tadeusza Rydzyka, który obraził jego bratową, który bagatelizował sprawę pedofilii. Mam dużo pytań. Chciałabym, żeby przyszedł do studia. Znam go bardzo długo, od 1990 roku. Pamiętam, że zapraszałam go do Trójki, kiedy nikt go jeszcze nie zapraszał, bo Porozumienie Centrum to była mała partyjka.