"Cała łódź stała w ogniu". Trzy osoby trafiły do szpitala

Po pożarze łodzi motorowej, do którego doszło we wtorek na jeziorze Śniardwy, trzy osoby trafiły do szpitala - poinformowała mazurska policja. Jedna z poparzonych osób jest w stanie ciężkim. W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Pisza oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Mikołajek i Rucianego-Nidy. - W chwili przybycia na miejsce naszych zastępów cała łódź stała w ogniu - relacjonował starszy kapitan Grzegorz Kuliś z piskiej straży pożarnej.