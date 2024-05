Dzisiaj od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się egzaminy maturalne. Potrwają do 25 maja. Przystępuje do nich około 263 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Jak wygląda ten pierwszy egzamin?

Matura 2024. Jak wygląda egzamin pisemny z języka polskiego?

Większość uczniów podchodzi do matury w formule 2024. W jej przypadku egzamin pisemny z języka polskiego potrwa 240 minut (cztery godziny). Uczniowie otrzymują arkusz, który składa się z trzech części. W pierwszej sprawdzone zostaną ich umiejętności czytania ze zrozumieniem, argumentowania i posługiwania się poprawną polszczyzną. W drugiej maturzyści będą musieli odpowiedzieć na pytania (głównie otwarte) dotyczące polskich lektur, a w trzeciej będą mieli za zadanie napisanie wypracowania o długości przynajmniej 300 wyrazów. Pojawią się dwa tematy do wyboru, które nie będą zawierały odwołania do konkretnych lektur. W pierwszej części egzaminu do zdobycia jest 10 punktów, w drugiej 15, a w trzeciej 35. Razem można uzyskać 60 punktów, a do zdania egzaminu potrzebnych jest 18. Próg zdawalności, tak samo jak w przypadku wszystkich egzaminów maturalnych, wynosi 30 proc.