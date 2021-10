Akcja "Matki na granicę". Protest przed placówką SG w Michałowie i apel byłych pierwszych dam

Przed budynkiem Straży Granicznej w Michałowie trwa protest, który ma zwrócić uwagę na sytuację migrantów przy granicy. Na miejscu pojawiły się Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska, które rozmawiały z funkcjonariuszami Straży Granicznej. - Emocje są po jednej i po drugiej stronie - zauważyła Kwaśniewska. Pierwsze damy wystosowały także apel, pod którym podpisała się też Danuta Wałęsa.

Protest, który rozpoczął się około godziny 14, odbywa się w Michałowie. To miejscowość, w której pod koniec września pojawili się migranci z dziećmi, wobec których Straż Graniczna zastosowała tzw. push back i odstawiła na granicę z Białorusią.

Uczestnicy demonstracji mają ze sobą worki z rzeczami dla osób przebywających na granicy. To między innymi ciepłe ubrania, lekarstwa, jedzenie, ogrzewacze. Oprócz tego mają ze sobą transparenty, między innymi z napisem "Granica człowieczeństwa", "Moją ojczyzną jest człowieczeństwo" czy "Stop torturom na granicy". Skandują: "Las to nie piaskownica" czy "Dzieci boją się ciemności".

Protest przed budynkiem Straży Granicznej w Michałowie TVN24

Kwaśniewska: działacze na granicy nie są wrogiem

Na miejscu pojawiły się byłe pierwsze damy Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska. Podzielająca ich postulaty Danuta Wałęsa nie pojawiła się ze względu na stan zdrowia.

Kwaśniewska i Komorowska tego dnia rozmawiały ze Strażą Graniczną w jej siedzibie. Po rozmowach wyszły do dziennikarzy i protestujących.

- W takich sytuacjach są emocje. Te emocje są po jednej i po drugiej stronie - przyznała Jolanta Kwaśniewska. - To są osoby współodczuwające, podobnie jak my. Na tym spotkaniu były łzy zarówno po naszej, jak i ich stronie - opisała.

Była pierwsza dama zapewniła, że strażnicy będą widzieli w aktywistach, którzy działają na granicy "swoich sprzymierzeńców". - To nie jest wróg. Z tymi osobami nie można walczyć - zaznaczyła.

Anna Komorowska i Jolanta Kwaśniewska przed placówką Straży Granicznej w Michałowie PAP/Artur Reszko

Ma być lepsza współpraca. Komorowska: czas pokaże, jak to będzie wyglądało

Anna Komorowska przyznała, że spotkanie w placówce SG nie należało do łatwych. - Aczkolwiek udało nam się pewne rzeczy ustalić. Wyjeżdżamy stąd z przeświadczeniem, że uda się nawiązać jakieś nici porozumienia, ponieważ udało nam się dojść do tego, że w pewnych sytuacjach jesteśmy sojusznikami, a nie stoimy po dwóch stronach barykady - powiedziała.

- Wydaje się, że ci, którzy tu zostają, będą mieli łatwiejszą współpracę ze Strażą Graniczną. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało w praktyce. Będziemy się temu bardzo uważnie przyglądać, tego nie można zostawić bez kontroli - zapowiedziała.

Komorowska: w pewnych sytuacjach jesteśmy sojusznikami, a nie stoimy po dwóch stronach barykady TVN24

Apel byłych pierwszych dam

Byłe pierwsze damy wcześniej opublikowały apel w sprawie migrantów.

"Chcemy dziś wyrazić nasz sprzeciw wobec niehumanitarnego traktowania i odzierania z godności uchodźców w strefie przygranicznej polsko-białoruskiej i wspólnie zaapelować, by rząd, który sam nie pomaga, pozwolił na udzielanie pomocy medycznej i prawnej organizacjom humanitarnym i społecznym. Szczególnie nie zgadzamy się na nieludzkie traktowanie dzieci" - czytamy.

"Nie zgadzamy się na stawianie nas – polskich kobiet i matek – w roli obserwatorek rozgrywającego się na naszych oczach dramatu" - dodały byłe pierwsze damy.

Napisały, że "państwo polskie ma wystarczająco dużo instrumentów, by oddzielić tych, którzy niosą zagrożenie od tych, którzy potrzebują pomocy". "Nie zgadzamy się na stygmatyzowanie uchodźców i wykorzystywanie ich tragedii do bieżących celów politycznych" - podkreśliły.

Wałęsa, Kwaśniewska i Komorowska wyraziły także wdzięczność "wszystkim ludziom dobrej woli w całej Polsce niosącym pomoc potrzebującym, a w sposób szczególny wszystkim działającym w strefie przygranicznej". "Dziękujemy lekarzom i ratownikom, wolontariuszom z grupy Medycy na Granicy, organizacjom pozarządowym, władzom samorządowym oraz mieszkańcom terenów przygranicznych za ich pomoc i włączanie zielonego światła w oknach swoich domów" - napisały.

Apel byłych pierwszych dam ws. migrantów: nie zgadzamy się na nieludzkie traktowanie dzieci TVN24

Burmistrz Michałowa dziękuje i wita w "gminie dobrych ludzi"

W proteście uczestniczy też między innymi burmistrz Michałowa Marek Nazarko. Przywitał zgromadzonych w gminie, która - jak określił - jest nie tylko "piękna", ale jest też "gminą dobrych ludzi". - Robimy, co możemy i udowadniamy, że tutaj mieszkają dobrzy ludzie, ludzie, których obchodzi los innego człowieka. Chciałem wam podziękować, że jesteście dziś tutaj - powiedział.

Wypowiedź burmistrza Michałowa podczas protestu TVN24

Sterczewski: to jest naprawdę niesamowite, że jest nas tutaj coraz więcej

Na miejscu pojawił się także poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, który w sierpniu, jeszcze przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, próbował przedrzeć się przez kordon strażników granicznych i dostarczyć koczującym wówczas migrantom pożywienie i leki.

- To jest naprawdę niesamowite, że przyjechaliśmy tutaj z moim biurem poselskim w sierpniu, (aby - red.) pomóc Fundacji Ocalenie, pomóc tym wszystkim osobom, które zaczęły orientować się, co się dzieje na tej granicy. Mija trochę czasu i to jest naprawdę niesamowite, że jest nas tutaj coraz więcej - powiedział do zgromadzonych.

Sterczewski: to jest naprawdę niesamowite, że jest nas tutaj coraz więcej

Jedna z protestujących: bezpieczna granica to nie taka, na której ludzie umierają

- Apelujemy do zwykłej ludzkiej empatii, do takiej podstawowej wartości jak humanizm. Mówimy o ludziach, którzy głodują i zamarzają w lesie. Domagamy się przede wszystkim dopuszczenia pomocy humanitarnej. Bezpieczna granica to nie taka, na której ludzie umierają - mówiła w rozmowie z reporterką TVN24 jedna z obecnych na miejscu uczestniczek protestu.

Protest pod hasłem "Matki na Granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie!" przed placówką Straży Granicznej w Michałowie PAP/Artur Reszko

Pomysłodawczyni akcji: to bardzo ważne, by to pokazały kobiety

Jeszcze przed rozpoczęciem protestu pomysłodawczyni akcji Joanna Stańczyk ze Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet mówiła, że to "bardzo ważne, by to pokazały kobiety, że nie ma zgody na wywożenie dzieci do lasu".

- Jedziemy tam po to, żeby domagać się wpuszczenia organizacji humanitarnych i pomocowych, medyków - dodała. - Chcemy wymusić od naszego rządu i od służb, żeby te organizacje zostały wpuszczone - podkreśliła.

Uczestnicy protestu jadą na granicę z ciepłymi rzeczami, lekarstwaim i jedzeniem TVN24

"Jesteśmy zobligowani do tego, żeby w jakiś sposób wesprzeć ludzi"

Współorganizatorka akcji Katarzyna Kuca, również aktywistka z Fundacji Równik Praw, mówiła, że jedzie protestować, ponieważ "nie zgadza się z tym, co się dzieje". - Jeśli rząd nie reaguje, to my, obywatele jesteśmy zobligowani do tego, żeby w jakiś sposób wesprzeć ludzi, którzy znajdują się na granicy. Jestem również matką, nie wyobrażam sobie, żeby dzieci w takich warunkach spędzały chociażby dobę, a one tam siedzą dniami, tygodniami - dodała.

Autor:mjz, akw/tr

Źródło: TVN24