Wójt gminy Pruszcz Gdański przyjechała w nocy na miejsce wypadku na drodze S7 w Borkowie, gdzie zginęły cztery osoby, a 15 zostało rannych. Jak mówi, to, co zobaczyła "przerosło jej wyobrażenia". - To wstrząs dla mieszkańców, część widziała z okien ten wypadek. Do obwodnicy ciężko było dojść w jakikolwiek sposób. Mieszkańcy alarmowali, że chcieli ruszyć z pomocą, ale nie byli w stanie tam dotrzeć - opowiada Weronika Chmielowiec.