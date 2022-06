Mariusz Kamiński o nominacji dla Mariusza Błaszczaka: oczywisty cios dla Mateusza Morawieckiego

Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej, mówił w "Kropce nad i" w TVN24, że zastąpienie Jarosława Kaczyńskiego przez Mariusza Błaszczaka w funkcji wicepremiera "to jest oczywisty cios dla Mateusza Morawieckiego". Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, ocenił, że odejście prezesa PiS z rządu w czasie wojny na Ukrainie to "zły sygnał".

Goście "Kropki nad i" Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej oraz Paweł Kowal, były wiceszef MSZ, a obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, dyskutowali o przeprowadzonych w środę zmianach personalnych w rządzie.

Nowym wicepremierem został szef MON Mariusz Błaszczak, który zastąpił na tej funkcji Jarosława Kaczyńskiego.

Kamiński: to jest oczywisty cios dla Mateusza Morawieckiego

- To jest oczywisty cios dla Mateusza Morawieckiego. W takim sensie, że Jarosław Kaczyński nie tylko powiedział to, co powiedział o swoim następstwie, właśnie wyraźnie zasugerował, że pan Mariusz Błaszczak mógłby objąć wszystkie jego funkcje, pytanie czy także (funkcję - red.) ojca narodu - skomentował tę nominację Kamiński.

Nawiązał tu także do wywiadu, jakiego prezes PiS udzielił w telewizji rządowej. Kaczyński zasugerował w nim, że Błaszczak mógłby go zastąpić "pod każdym względem".

- Ten gest Jarosława Kaczyńskiego raczej jest dowodem, że Jarosław Kaczyński przestał wierzyć, że Mateusz Morawiecki politycznie pociągnie rząd i ugrupowanie, które ten rząd popiera - mówił dalej.

Jak stwierdził Kamiński, "Morawiecki zapewne nie zostanie jutro odwołany, to nie o to w tym chodzi, ale w tej wewnętrznej rozgrywce w PiS-ie to jest wskazanie, że już nie on jest numerem jeden na przyszłość".

Kowal: to zły sygnał, że Kaczyński odchodzi w czasie wojny

Paweł Kowal mówił, że "Jarosław Kaczyński jako szef do spraw bezpieczeństwa (przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa - red.) w czasie COVID-u praktycznie był milczący". - A powiem więcej, dużo spraw z okresu pandemii czeka jeszcze do wyjaśnienia, pamiętajmy o maseczkach i respiratorach, ale jest więcej takich tematów - dodał. - Druga kwestia - on odchodzi w czasie wojny, w czasie zagrożenia. To jest zły sygnał i taki sygnał nie powinien się dzisiaj pojawiać - stwierdził.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24