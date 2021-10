Banaś chce, aby premier częściowo uchylił rozporządzenie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Prezes NIK Marian Banaś zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, by ten - zgodnie ze swoimi kompetencjami - zwrócił się do Rady Ministrów z wnioskiem o częściowe uchylenie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Pod koniec września NIK publicznie przedstawiła wyniki kontroli dotyczącej funduszu. Według niej łączna wartość "środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami, niecelowo, niegospodarnie lub nierzetelnie wyniosła ponad 280 milionów złotych". Złożyła pięć zawiadomień do prokuratury, m.in. o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.