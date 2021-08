Lubin. Protest przed komendą policji. Ranni policjanci, zatrzymani protestujący

Lubin. Nagranie z zatrzymania mężczyzny

Nagranie z piątkowej interwencji lubińskich policjantów wobec agresywnego mężczyzny zostało opublikowane w sieci. Widać na nim, jak przez kilka minut policjanci próbują obezwładnić mężczyznę, który leży na ziemi. Ten krzyczy i wyrywa się. Do dwójki funkcjonariuszy dołącza kolejny, a także mężczyzna w białej bluzie z plecakiem (prawdopodobnie policjant w cywilu). We czwórkę pochylają się nad wciąż krzyczącym i leżącym na ziemi. Próbują go obezwładnić. Po chwili przenoszą mężczyznę do radiowozu. Jednak nie udaje im się go tam umieścić. Mężczyzna leży na ulicy, przy radiowozie, a policjanci wciąż się nad nim pochylają. W pewnym momencie przestaje krzyczeć i wyrywać się. Prawdopodobnie traci przytomność.