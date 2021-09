Afgańczycy zatruli się grzybami w ośrodkach dla cudzoziemców. "To tragedia, ale nie wynika z zaniedbań"

W dwóch ośrodkach dla cudzoziemców w województwie mazowieckim Afgańczycy zatruli się grzybami, które sami zebrali. Urzędnicy zapewniają, że nikt w nich nie głoduje. Rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazuje, że pracownicy wszystkich ośrodków dla cudzoziemców uczulą Afgańczyków, by nie spożywali produktów niewiadomego pochodzenia.

Tego samego dnia grzybami zatruła się również rodzina Afgańczyków przebywająca, w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów, ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku. Tam sytuacja wygląda dużo gorzej. Rokowania 6-letniego chłopca po przeszczepie wątroby nadal są niepewne. Jak przekazali w środę lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka , 5-latek, z powodu nieodwracalnego uszkodzenia mózgu, nie kwalifikował się do przeszczepu. W czwartek mają zostać wykonane badania potwierdzające śmierć mózgu dziecka. Z kolei stan 17-letniej Afganki jest dobry, we wtorek została ona wypisana ze szpitala. Oprócz dzieci zatruli się też dorośli Afgańczycy, oni jednak nie wymagają pomocy medycznej.

"Nie ma mowy o tym, żeby ktokolwiek w ośrodku głodował"

- Doszło do sytuacji tragicznej. Jesteśmy w kontakcie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, który nadzoruje ośrodek w Dębaku. Chcę państwa zapewnić, że ośrodek w Dębaku pod Warszawą, gdzie byli uchodźcy, jest ośrodkiem, który funkcjonuje od bardzo, bardzo wielu lat, który doskonale rozumie specyfikę osób, które przebywają na jego terenie. Rozumiem pewnego typu ograniczenia dotyczące wyznawanej religii, ale także tam pracują naprawdę bardzo doświadczeni ludzie - powiedział minister.

Dodał, że "nie ma mowy o tym, żeby ktokolwiek w tym ośrodku głodował". - Wiemy, że są to osoby, które na co dzień mieszkały w zupełnie innej części świata, nie znają naszej flory. Były przekonane, że są to grzyby jadalne. Do takiej sytuacji, niestety, doszło. Jest to tragedia, ale niewynikająca z zaniedbań ośrodka - podkreślił minister. Jak zaznaczył, pracownicy ośrodka przeprowadzili działania edukacyjne wobec innej grupy uchodźców, aby do takiego nieszczęścia już więcej nie doszło. - Natomiast nie ma mowy o tym, żeby ktokolwiek z osób, które tam przebywają, cierpiał głód - podkreślił.