Donald Tusk: pojadę do Brukseli, żeby dopiąć sprawę polskich pieniędzy

Lider PO Donald Tusk ocenił, że w kontekście wojny w Ukrainie nasza ojczyzna znalazła się w "poważnej sytuacji". Poinformował również, że w środę pojedzie do Brukseli, żeby "dopiąć sprawę polskich pieniędzy". - Zrobię naprawdę wszystko, żeby Polska była możliwie bezpieczna w tych jakże trudnych czasach - oświadczył. Komisja Europejska nadal nie zaakceptowała polskiego Krajowego Planu Odbudowy, co wstrzymuje wypłatę unijnych środków dla Polski.

Lider Platformy Obywatelskiej, w przeszłości polski premier i szef Rady Europejskiej, Donald Tusk opublikował we wtorek na Twitterze nagranie, w którym wskazywał, że "u granic naszej ojczyzny trwa wojna". - Wszyscy wiemy w Polsce, w jak poważnej sytuacji znalazła się nasza ojczyzna i dlatego wiemy też, jak ważna jest jedność i takie bardzo zdeterminowane, szybkie działanie wszystkich bez wyjątku - kontynuował.

Wyjaśniał, że dlatego przyjął zaproszenie na poniedziałkowe spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim "z jak najlepszą wolą, żeby szukać wspólnie rozwiązań, które naprawdę zabezpieczą naszą ojczyznę przed tym straszliwym ryzykiem, jakie czai się za naszą granicą". - Do tego nie trzeba zmian w konstytucji - stwierdził. Przewodniczący PO nawiązał do zaproponowanego przez szefa rządu pakietu trzech rozwiązań, które - jak ocenił premier - będą wymagały zmian w konstytucji. Chodzi o: wyłączenie z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię, możliwość konfiskowania na terenie Polski majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich oraz wprowadzenie dodatkowego opodatkowania dla podmiotów, które kontynuują swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

- Zwracam się do was z gorącym apelem: zróbmy to, co należy zrobić w ciągu najbliższych kilku dni, a nie 100 czy 150 dni - powiedział Tusk.

Szef PO: Mam gotową ustawę. Możemy ją przyjąć

Lider Platformy Obywatelskiej wskazywał, że "możliwość wydania dowolnej ilości pieniędzy na zwiększenie możliwości obronnych ojczyzny, na dozbrojenie naszej armii nie wymaga zmiany konstytucji". - Mam gotową ustawę. Możemy ją przyjąć tak, jak poprzednią ustawę o obronie ojczyzny przez aklamację, wszyscy razem. I to możemy zrobić na najbliższym posiedzeniu Sejmu i będziemy mieli nieograniczone możliwości finansowania naszych możliwości obronnych - oświadczył.

- To samo z aktywami, z majątkami rosyjskich oligarchów czy przedsiębiorców tutaj, w Polsce. Nie trzeba zmiany konstytucji, by skonfiskować i zamrozić ich mienie, tak, jak to robią zresztą inne kraje. Przecież słychać było w Polsce chyba ten głośny śmiech tych oligarchów, kiedy się dowiedzieli, że premier Morawiecki proponuje 100 czy 150 dni debatować, dyskutować o tym, jak zamrozić ich aktywa - kontynuował polityk.

Tusk: pojadę do Brukseli, żeby dopiąć sprawę polskich pieniędzy

Tusk poinformował również, że w środę pojedzie do Brukseli, żeby "dopiąć sprawę polskich pieniędzy". Ocenił, że "to też wymaga konkretnych, szybkich kroków ze strony PiS-u, ze strony polskiego rządu". - Apeluję, błagam o konkretne decyzje i naprawdę o autentyczną jedność. Zrobimy wszystko, ja zrobię naprawdę wszystko, żeby Polska była możliwie bezpieczna w tych jakże trudnych czasach - przekazał Tusk.

Krajowy Plan Odbudowy i unijne obiekcje

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan Komisji Europejskiej w ubiegłym roku, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z Funduszu, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. W sumie dostępne dla naszego kraju są 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w październiku 2021 mówiła, że chce wpisania do polskiego KPO jasnego zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, do przeprowadzenia zmian w systemie dyscyplinarnym dla sędziów oraz rozpoczęcia procesu przywracania sędziów odsuniętych od orzekania. Od zmian w polskim sądownictwie Bruksela uzależnia przyjęcie polskiego KPO.

Autor:akr//now

Źródło: PAP, tvn24.pl