"Czekamy na oficjalne zaproszenie". W poniedziałek decyzja KO i Lewicy w sprawie spotkania z premierem

Rzecznik rządu Piotr Müller napisał w niedzielę na Twitterze, że premier Mateusz Morawiecki skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19. Spotkanie odbędzie się we wtorek w KPRM.

Politycy KO i Lewicy się wahają

Dopytywany, czy Lewica wydeleguje kogoś na to spotkanie, odparł, że "Lewica zawsze uczestniczyła w spotkaniach, które decydowały o życiu i zdrowiu Polaków". - Mamy nadzieję, że to spotkanie jest na poważnie, a nie tylko po to, żeby przykryć błędy rządu. Jesteśmy bliżej pójścia, ale ostateczna decyzja zapadnie jutro - zaznaczył.

Potwierdzenie od PSL, Konfederacji i Porozumienia

Przewodniczący koła Konfederacja Jakub Kulesza przyznał w rozmowie, że zaproszenie premiera dotarło do jego ugrupowania z mediów. - Do mnie jako do przewodniczącego koła na żadną skrzynkę nie dotarło. Być może w formie pisemnej dotrze jutro z rana - dodał. Pytany o to, czy Konfederacja wydeleguje kogoś do udział powiedział, że "chyba są jedynym ugrupowaniem, które nigdy nie odmówiło udziału w tego typu spotkaniu, więc tak".