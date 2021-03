Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: wkraczamy w stan klęski żywiołowej

Trzeba mieć świadomość, że to, co się dzieje, jest dużo gorsze niż jesienią - komentował w TVN24 profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, który opisywał, w którym momencie walki z epidemią jesteśmy. Odniósł się także do sprawy ustnych egzaminów specjalizacyjnych dla rezydentów.

"Obłożenie łóżek wzrasta w dramatycznym tempie"

- Nie chodzi o to, że jak przekroczymy liczbę 30 tysięcy (dziennych, potwierdzonych zakażeń - red.), to będzie tragedia. Wydaje się, że niestety już w tej chwili wkraczamy w stan klęski żywiołowej - ocenił. - Musimy w tej chwili przede wszystkim wzmocnić szpitale - zalecił.

Matyja zwrócił uwagę, że "trzeba mieć świadomość, że to, co się dzieje, jest dużo gorsze niż jesienią". - Fala, którą w tej chwili obserwujemy, wystartowała z wyższego poziomu niż jesienią, a wirus, który nas dotyka, jest dużo bardziej zakaźny i wywołuje dużo cięższe zakażenie. Ono niestety atakuje coraz młodsze osoby - opisał.

Profesor Matyja o "najtrudniejszym zadaniu"

Resort zdrowia poinformował we wtorek, że wiosenne egzaminy pisemne i ustne (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny) ze względu na trwającą epidemię COVID-19 zostaną przesunięte o dwa miesiące, jeśli nie rozpoczęły się do 19 marca włącznie. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny składa się z dwóch etapów: egzaminu testowego i ustnego.

- To są młodzi ludzie, którzy w tym momencie przebywają na urlopach szkoleniowych, ucząc się do najważniejszego egzaminu w życiu i są zmuszeni do podróży po Polsce, kiedy minister zdrowia apeluje o zmniejszenie mobilności. Rezydent anestezji (specjalista anestezjologii - red.) z Krakowa musi jechać na egzamin testowy do Gdańska - obrazował sytuację. - Gdzie tu logika? - pytał.