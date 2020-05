"Musimy zacząć traktować COVID-19 jak dwie choroby. Jedna to ta, której się boimy, a druga to nosicielstwo"

Grzesiowski, immunolog i ekspert do spraw zakażeń stwierdził w TVN24, że zaczął "patrzeć na tę pandemię inaczej niż dotychczas". - Nasze doświadczenia ze Śląska każą zupełnie inaczej spojrzeć na ten proces. Mamy ogromną liczbę dodatnich wyników u pacjentów bezobjawowych. To jest sytuacja, którą musimy uwzględnić w naszych planach - wskazywał.

Jego zdaniem, "to jest coś, o czym na taką skalę nie wiedzieliśmy". - We wszystkich wcześniejszych danych była mowa o tym, że 30 procent (chorych - red.) jest bezobjawowych. A my mamy na Śląsku ponad 90 procent osób bezobjawowych, a więc to pokazuje, że musimy zacząć traktować COVID-19 jak dwie choroby - wyjaśniał immunolog.