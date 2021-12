Rzecznik rządu o powrocie dzieci do szkół: informacje na początku stycznia

czytaj dalej

Do Zakopanego na świętowanie sylwestra zjeżdżają tłumy turystów. Lekarze apelują o przestrzeganie epidemicznych zasad bezpieczeństwa, także w tłumie, podczas imprez na świeżym powietrzu. - Moim zdaniem wszystkie te imprezy powinny być ograniczone naprawdę do minimum niezbędnego - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. - Sytuacja się pogorszyła, w naszej ocenie również poświątecznie. To jest efekt świąt - ocenił w TVN24 Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. - Potrzebna jest narodowa mobilizacja wobec bierności rządzących właśnie po to, żeby Sylwester Marzeń nie skończył się jako Sylwester Zakażeń - dodał specjalista.