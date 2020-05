Do środka tylko z ważnym biletem, a w środku termometr. "Temperaturą brzegową jest 38 stopni"

Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk czy Zielona Góra - do polskich miast znów dolecimy samolotem. Od poniedziałku wracają loty krajowe, ale nie wracają zasady latania sprzed pandemii. Pierwsze zmiany czekają pasażerów jeszcze przed wejściem do hali odlotów – będą musieli się ustawić w kolejkach w odstępach 1,5 metra, każdy będzie miał też zmierzoną temperaturę, a do środka wejdą tylko ci, którzy mają aktualny bilet.