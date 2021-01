Afera respiratorowa: komornik zajął 6 milionów euro na koncie byłego handlarza bronią

Porozumienie z handlarzem

Prawie 6 milionów euro

Dlaczego zatem nie wpłacił z własnej woli zaległych pieniędzy? - W Polsce znajduje się ponad 450 respiratorów, które muszę sprzedać. I kiedy je sprzedaję, to spłacam. Nie jest to mój rynek, nie chciałem się tym zajmować. Natomiast kiedy ministerstwo tego nie wzięło, to nie mam innego wyjścia. To są te respiratory, których ministerstwo nie odebrało - twierdzi Izdebski.

Trzy wyjścia

Czy zajęte ok. 6 mln euro (ponad 27 mln zł) wróci szybko na konto Ministerstwa Zdrowia? Z informacji tvn24.pl wynika, że nic na to nie wskazuje. Nakaz wydany przez sąd, wbrew temu, co mówił w Sejmie minister Niedzielski, nie jest na razie prawomocny. Andrzej Izdebski złożył do niego zarzuty. Wiąże się to z wpłaceniem opłat sądowych - W tym przypadku 150 tys. złotych. Izdebski we wniosku napisał, że załączył dowód zapłaty, ale kwota nie trafiła na konto sądu. Dlatego sędzia wezwał pełnomocnika Izdebskiego do złożenia wyjaśnień. Teraz Izdebski ma trzy wyjścia: - wpłacić 150 tys. zł i czekać na rozpatrzenie zarzutów; - nie wpłacać tej kwoty, a wtedy nakaz zapłaty się uprawomocni - złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z opłaty, jeśli sąd się nie przychyli do jego wniosku, pozostaje odwołanie do sądu apelacyjnego, gdzie obecnie czeka się na rozpatrzenie podobnych spraw nawet rok.