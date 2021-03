"Musi być zielona wyspa dla wszystkich chorych na nowotwory"

Każdy pacjent onkologiczny musi być traktowany w ramach hasła "na ratunek" - podkreślił w "Faktach po Faktach" onkolog, doktor nauk medycznych Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. Argumentował, że leczenie chorych na raka jest opóźnione przez epidemię COVID-19. - Nie można sobie pozwolić na to, żeby te zapóźnienia były jeszcze większe w tym roku - apelował.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, przedstawiając we wtorek w Sejmie informację o sytuacji w ochronie zdrowia, powiedział, że "onkologia jako taka, przez cały czas pandemii, nie była dotknięta tą daniną, czy koniecznością wygospodarowania łóżek na walkę z covidem". - Była otoczona buforem bezpieczeństwa i specjalnymi warunkami działania – zapewnił minister. – Wiele razy w pytaniach padały zarzuty, że walka z COVID-19 odbywa się kosztem onkologii. Absolutnie chcę powiedzieć, że to jest manipulacja. W sensie systemowym onkologia jest zieloną wyspą i nie ma żadnych zakusów, by tworzyć oddziały covidowe, które obsługiwałyby pacjentów nieonkologicznych – powiedział Niedzielski.