Tusk: kryzys, w którym żyjemy, to punkt zwrotny w historii

Jak mówił, pandemia "przytłoczyła i zniekształciła rzeczywistość, do której przywykliśmy, choć wiedzieliśmy, że coś takiego prędzej czy później nastąpi". - A jednak świat nie przygotował się do tej sytuacji, czego jesteśmy wszyscy w większym lub mniejszym stopniu ofiarami - dodał. Jak stwierdził, "kryzys, w którym żyjemy, to punkt zwrotny w historii". - Niezależnie, czy pytamy o przyszłość demokracji w Ameryce, w Europie czy w Polsce, to pytamy tak naprawdę o świat po pandemii - mówił dalej.