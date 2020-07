Przestrzegają przed możliwym "poważnym regresem w kwestii poszanowania praw człowieka" w Polsce

"Z żalem przyjmujemy niewłaściwe przedstawianie celów i intencji konwencji stambulskiej oraz rozmyślne dezinformowanie (w tej sprawie - red.)" - wskazało w komunikacie Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE), odnosząc się do zapowiedzi Zbigniewa Ziobry. Minister sprawiedliwości chce, by rząd zdecydował o odstąpieniu Polski od zapisów konwencji wymagającej od państwa ochrony osób doświadczających przemocy ze strony najbliższych.

"Zapowiedź przedstawicieli polskiego rządu, że Polska rozpocznie procedurę wychodzenia z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) jest powodem do poważnego zaniepokojenia" - głosi oświadczenie wydane wspólnie przez przewodniczącego ZPRE Rika Daemsa, głównego sprawozdawcę do spraw przemocy wobec kobiet Beatrice Fresko-Rolfo i sprawozdawców do spraw instytucji demokratycznych w Polsce Pietera Omtzigta i Azadeha Rojhana Gustafssona.

"Poważny regres w kwestii poszanowania praw człowieka"

Wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował w poniedziałek do resortu rodziny wniosek o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. - Dzisiaj złożyłem formalny wniosek do minister rodziny, pracy i polityki społecznej, której to resort jest kompetentny do zainicjowania formalnego procesu związanego z wypowiedzeniem tej konwencji, o podjęcie działań w tym względzie - poinformował minister sprawiedliwości podczas poniedziałkowej konferencji.