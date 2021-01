W Kielcach niszczą tęczowe ławki

Blisko godzinę radni z Kielc rozmawiali o ławkach. Trwa spór, jaki mają mieć kolor. W mieście stanęły tęczowe. Nie wszystkim kolorowe siedziska przypadły do gustu. Wandale zaczęli je niszczyć. Pojawił się dylemat: czy ławki ciągle naprawiać, czy przemalować? W tle sporu o kolory są ideologia i polityka. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Ławeczki od samego początku zgłoszenia idei do budżetu obywatelskiego budziły pewnego rodzaju kontrowersje - przyznaje rzecznik prezydenta Kielc Tomasz Porębski. Komuś tak bardzo nie spodobały się tęczowe ławki, że postanowił je zniszczyć. Zwolennicy kolorowych siedzisk są pewni, że nie chodziło o gust.

- Dla nas jest to jasne, że miasto ma problem z homofobią i zostały zdewastowane ze względu na nienawiść wycelowaną między innymi w nas - uważa Barbara Biskup z Prowincji Równości. - Im więcej kolorowych rzeczy w tym mieście, tym lepiej. Dążymy do tego, żeby osoby LGBT czuły się tu bezpiecznie i żeby czuły, że to jest też ich miasto - dodaje.

Montaż tęczowych ławeczek zaproponowali sami mieszkańcy. "Za" było prawie 1300 osób. To wystarczyło, żeby miasto kupiło 15 kolorowych siedzisk. Ławki stanęły - do akcji natychmiast wkroczyli wandale i to nie jeden raz.

Tęczowe ławeczki niszczone w Kielcach TVN24

"Nie wolno łamać zasad w białoruskim stylu"

Dyskusja o ławkach w Kielcach trwa od połowy grudnia, kiedy stanęły w mieście. Radni na czwartkowej sesji spierali się, czy i kto nie chce z nich korzystać.

- Pan z jakiegoś powodu na nich nie usiądzie, do dzisiaj nie rozumiem, jaki to był powód. Chyba, że na świeżo malowanej. Nie chciał pan mieć spodni tęczowych – mówi radna Koalicji Obywatelskiej Agata Wojda. - Jeżeli powiedziałem słowa, że nie mam powodu, żeby siadać na ławeczce takiej czy innej, to nie jest to samo, co nie usiądę na tej ławeczce – odpowiada wiceprzewodniczący rady miasta Jarosław Karyś z Prawa i Sprawiedliwości.

Pytanie, co siedzi w głowie mieszkańców Kielc? Pomysłów nie brakuje. Przemalować ławki na biało-czerwono, na barwy klubu sportowego, jednolity kolor albo zostawić tęczę. Szczegóły miasto ustalało z pomysłodawcami. - Kolejną propozycją, która zyskała przychylność, jest to, żeby jeszcze raz zapytać mieszkańców dodatkowo o tę inwestycję – mówi Tomasz Porębski.

Za kilka dni ruszy ankieta. Część radnych już pyta o sens budżetu obywatelskiego. Pyta, dlaczego miasto zmienia reguły gry po meczu? - Dziś bronię generalnie zasad, jakie obowiązywały w tej edycji budżetu obywatelskiego i uważam, że nie wolno ich łamać w białoruskim stylu. Jesteśmy w Kielcach a nie w Mińsku – stwierdza przewodniczący rady miasta Kamil Suchański.

Tęczowe ławeczki są notorycznie niszczone TVN24

"Problemem są akty wandalizmu podszyte nienawiścią"

- Szukamy optymalnego rozwiązania. Różne koncepcje padały w czasie rozmów z pomysłodawcami. Głos mieszkańców jest najważniejszy w tej sprawie, dlatego pojawiła się taka dodatkowa propozycja, żeby dopytać mieszkańców o szczegóły związane z tym projektem – podkreśla Tomasz Porębski. Jakie pytania znajdą się w ankiecie? Rzecznik prezydenta nie chce puścić farby.

- Moim zdaniem ławki nie są dziś problemem w naszym mieście, tylko problemem jest to, że mamy akty wandalizmu i to akty wandalizmu, które nie są obojętne, tylko podszyte nienawiścią – uważa radna Agata Wojda. Kolorowy projekt już dawno jest zrealizowany, ale ciąg dalszy nastąpi, bo wcale kolorowo nie jest.

Autor:Łukasz Wieczorek /asty/b

Źródło: TVN24