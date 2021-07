Jakub Banaś zatrzymany przez CBA. Obrońca syna szefa NIK: to było kompletnie niepotrzebne

Obrońca syna szefa NIK: zatrzymanie Jakuba Banasia kompletnie niepotrzebne

Adwokat Dariusz Raczkiewicz, obrońca Jakuba Banasia, sytuację tę komentował na antenie TVN24. - Jest to duże zaskoczenie dla nas, ponieważ sytuacja opisana przez CBA i przez funkcjonariuszy wskazuje na to, że to zatrzymanie było kompletnie niepotrzebne - mówi. - Przecież pan Jakub Banaś deklarował współpracę z organami ścigania, wielokrotnie udostępniał swoje miejsce zamieszkania do przeszukań, przekazywał dokumenty, które były niezbędne - argumentował.