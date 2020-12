Justyna Suchecka, Szymon Jadczak i Wojciech Bojanowski z nagrodami Grand Press

Lista nominowanych i laureatów w poszczególnych kategoriach:

Michał Fuja, Patryk Szczepaniak ("Superwizjer TVN") - " Giełda kryptowalut i milionowa łapówka" Jacek Harłukowicz ("Gazeta Wyborcza") - Cykl: "Bezużyteczne maseczki dla KGHM", "Maseczki, które przyleciały antonowem z Chin, mają lewy certyfikat. Nie wiadomo, czy chronią", "W antonowie przyleciały jednorazowe maseczki, za które pośrednik dostał 8 zł od sztuki. To spółka byłego oficera WSI", "Nowe fakty operacji 'Antonow'. To premier Morawiecki zlecił kupno masek, które okazały się bezużyteczne", "Kłamstwo za miliony. Afera z maseczkami od KGHM coraz większa", 'To Agencja Wywiadu stała za kupnem milionów bezużytecznych maseczek przywiezionych antonowem” Paweł Kaźmierczak ("Alarm!" TVP 1) - Cykl: "Bez winy…", "Bez winy – kolejne fakty" Sebastian Klauziński (OKO.press) - Cykl: "Jak Wirtualna Polska promuje Ziobrę. 'Łączy nas z Ministerstwem Sprawiedliwości wiele interesów", "Ujawniamy skalę promocji resortu Ziobry w Wirtualnej Polsce. Była ogromna" Zbigniew Nosowski (Wiez.pl) - Cykl: "Jak to się robiło w diecezji kaliskiej", cz. I i II Jakub Stachowiak ("Superwizjer TVN"), Łukasz Cieśla ("Głos Wielkopolski") - "Lekowy eksperyment i zgony pacjentów"

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet (Polskie Radio Lublin) - "Towarzysz śmierci" praca zbiorowa pod red. Ewy Dziardziel (kanał Sounds and Stories, YouTube) - "To nie jest historia o piosence" Beata Kwiatkowska (Program Drugi Polskiego Radia) - "Wpuściliśmy śmierć do naszego domu" Katarzyna Michalak (Polskie Radio Lublin) - "Śpiewajcie wolność" Agnieszka Szwajgier, Adam Bogoryja-Zakrzewski (Program Trzeci Polskiego Radia) - "Bilet powrotny, proszę" Agnieszka Szwajgier, Adam Bogoryja-Zakrzewski (Program Trzeci Polskiego Radia) - "Most do domu"