Dziekan przeprasza za pismo w sprawie szczepień dla adwokatów. "Przyjmuję odpowiedzialność za ten skutek"

Dziekan warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej mecenas Mikołaj Pietrzak wydał oświadczenie w sprawie pisma, które pod koniec minionego roku wysłał do ministra zdrowia. Apelował w nim o umieszczenie adwokatów w tak zwanej "grupie zero". Teraz stwierdził, że jego list stał się "przedmiotem medialnej krytyki pod adresem adwokatów" i przeprosił.

W dokumencie datowanym na 29 grudnia dziekan warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej mecenas Mikołaj Pietrzak zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o zaliczenie adwokatów do tzw. zerowej grupy szczepień przeciw koronawirusowi , która obejmuje pracowników ochrony zdrowia.

"Kierowałem się potrzebą zapewnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości"

"Gdy występowałem z jawną i oficjalną prośbą do Ministra Zdrowia pod koniec grudnia 2020 r., nie mieliśmy jeszcze do czynienia z tzw. aferą szczepionkową, zaś moim celem było zwrócenie uwagi na sytuację adwokatów i aplikantów adwokackich oraz zapewnić członkom naszej Izby bezpieczeństwo zdrowotne, wobec podwyższonego zagrożenia wynikającego z charakteru wykonywanej przez nas działalności. Co więcej, kierowałem się potrzebą zapewnienia efektywnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, które jest znacznie utrudnione, jeżeli wielu adwokatów i aplikantów jednocześnie choruje lub przebywa na kwarantannie" - czytamy w czwartkowym wpisie adwokata na Facebooku.