Donald Tusk o ewentualnej współpracy z Jarosławem Gowinem

Zapytany o ocenę tych polityków Porozumienia, którzy przeszli na stronę PiS, odpowiedział, że "wolałby nie powtarzać epitetów o ludziach, którzy dają się kupić za różne profity i to w świetle kamer, bo to jest obraz bardzo przykry". - Cisną się na usta słowa, których w dyskursie publicznym nie używam - powiedział.

Byłych polityków Porozumienia, którzy odstąpili od Gowina, określił mianem "nieszczęśników". - W jakimś sensie ci ludzie są ofiarami tego systemu, który zbudował Kaczyński, kupowania głosów albo szantażem, albo pieniędzmi, albo stanowiskami. To nie jest korupcja polityczna, to jest korupcja expressis verbis, to jest istota korupcji - dodał.