Tusk: ja nie mam kompleksu wobec Niemca czy Francuza, nie muszę udowadniać, że będę miał większe lotnisko

CPK musi być bardzo przemyślane - oświadczył w niedzielę Donald Tusk. Obiecał, że projekt zostanie przeprowadzony "w interesie Polski, za publiczne pieniądze policzone co do grosza". - Ja nie mam kompleksu wobec Niemca czy Francuza, więc ja nie muszę każdego dnia udowadniać, że będę miał większe lotnisko - stwierdził, nawiązując do słów Jarosława Kaczyńskiego.

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Morąga (woj. warmińsko-mazurskie) mówił o projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zaznaczył, że "CPK musi być bardzo przemyślane". - Piekło się rozpętało wtedy, kiedy powiedzieliśmy, że to eksperci podejmą decyzję, czy naprawdę (są słuszne - red.) te kryteria, jakie przyjął PiS, oprócz ambicji, że Kaczyński będzie miał większe lotnisko niż mają Niemcy czy Francuzi. Ja nie mam kompleksu wobec Niemca czy Francuza, więc ja nie muszę każdego dnia udowadniać, że będę miał większe lotnisko - powiedział premier. Dodał, że wie "ile nadziei budzi zawsze taka ambitna, fajna inwestycja, która podniesie nasze możliwości infrastrukturalne, cywilizacyjne na wyższy poziom".

Tusk powiedział, że podjął decyzję, by "szybko i obiektywnie ocenić, co z punktu widzenia interesów kraju jest najlepsze, jakie miejsce, jaka skala, którędy mają iść tory pod szybką kolej".

Tusk: ta decyzja musi być przemyślana i nie może mieć kontekstu politycznego

Obrazując skalę wydatków, o jakiej mowa Tusk stwierdził, że "50 tysięcy złotych każda polska rodzina musiałaby położyć na stół, żeby CPK powstało". - Wiecie co to jest 50 tysięcy złotych dla przeciętnej polskiej rodziny? - pytał. - Ja jestem człowiek odpowiedzialny. Jeśli ja mam powiedzieć tak, zrzucamy się, bo przecież my się zrzucamy na to, zrzucamy się na CPK, to ta decyzja musi być przemyślana i nie może mieć kontekstu politycznego czy ambicjonalnego, ona musi być trafiona w dziesiątkę - przekonywał.

Obiecał, że projekt pod nazwą CPK zostanie przeprowadzony "w interesie Polski, za publiczne pieniądze policzone co do grosza". - Nie będzie milionów wypłacanych ludziom za koszenie łąki w Baranowie, nie będzie niesprawiedliwych wywłaszczeń, znowu będziemy stawiali to z głowy na nogi, tak żeby nikt w Polsce nie pomyślał, że choćby jedna złotówka została zmarnowana, bo jakiś polityk ma wielkie ambicje - zapowiedział.

- W Chinach skończył się Rok Królika, zaczął się Rok Smoka. Chcę wam powiedzieć, że o ile jestem ostrożny wobec Chin, to bardzo bym chciał i mogę wam to obiecać, że dla Polski to będzie też Rok Smoka. Skończył się Rok Królika, będzie Rok Smoka - oświadczył Tusk.

Tusk: skończył się Rok Królika, będzie Rok Smoka TVN24

Centralny Port Komunikacyjny - założenia

W Polsce jest 15 lotnisk: Lotnisko Chopina, Warszaw/Modlin, Warszawa-Radom, Kraków-Balice, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Katowice-Pyrzowice, Wrocław-Strachowice, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów, Olsztyn-Mazury, Zielona Góra-Babimost, a także porty w Lublinie, Bydgoszczy, Łodzi.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

Projekt koncepcyjny CPK CPK

Autorka/Autor:momo / prpb

Źródło: TVN24