Kaczyński odpowiada

Jak dodał, "to nie zmienia faktu, że ten fundusz może się ze wszystkiego, co robił, rozliczyć, w sposób całkowicie zgodny z prawem". - Oczywiście można uważać, że to prawo było nieprawidłowe. To jest inna kwestia, krytykować to prawo. Jednocześnie nie sądzę, żeby tam ktokolwiek znalazł coś takiego, co byłoby z prawem sprzeczne - stwierdził prezes PiS, odnosząc się do Funduszu Sprawiedliwości.

Kaczyński oświadczył, że "cała ta kampania jest próbą wmówienia, że to nie oni (Platforma Obywatelska - red.) byli partią złodziei, którzy pozwalali na to, żeby w Polsce luka VAT-owska wynosiła 24 procent". - Jeżeli chodzi o lukę, jeżeli chodzi o podatki odnoszące się do paliw, to nawet trudno to obliczyć, bo celników wręcz odpędzano od tych samochodów, które mieli kontrolować. I jeżeli wśród państwa jest ktoś taki, kto sądzi, że to było za "dziękuję", no to znaczy, że mamy tutaj ludzi bardzo, bardzo naiwnych. Ja nie sądzę, żeby to było za "dziękuję" - mówił Kaczyński.