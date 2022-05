Stworzą replikę bramy pamięci Żwirki i Wigury z 1935 roku. Użyją oryginalnych desek

W 1935 roku, w miejscu katastrofy lotniczej, w której zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura wzniesiono drewnianą bramę pamięci z napisem "Żwirki i Wigury start do wieczności". Deski zostały schowane przed oddziałami niemieckimi, które w 1940 roku wkroczyły na Zaolzie i przetrwały do naszych czasów. Trafiły niedawno do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Lubelskie), gdzie zostaną odrestaurowane i użyte do stworzenia repliki bramy.