Czterodniowy tydzień pracy. Komentarze ekspertów

Dłuższy weekend ekonomicznie może się opłacać

- Nie uśmiecha nam się przychodzić na pięć dni i chcielibyśmy pracować cztery dni, a najlepiej to ten piąty dzień wolny albo praca z domu. Wielka Brytania , Australia, Nowa Zelandia , Hiszpania zrobiły testy i efektywności nie maleje - podkreśla ekspert do spraw rynku pracy Krzysztof Inglot.

W Polsce największym wyzwaniem przy planowaniu takich zmian okazuje się praca po godzinach. - Największym ryzykiem jest to, że na papierze firma pracuje 32 godziny tygodniowo, a managerowie nieoficjalnie oczekiwali, że pewne zadania będą robione po godzinach - mówi dyrektor operacyjny LHH Piotr Kuron. Pandemia zmienia jednak oblicze biur. 59 procent ankietowanych pracodawców wskazało, że wdrożyło lub wdroży hybrydowy model pracy. - Firmy muszą świadomie zainwestować czas i pieniądze, aby te zmiany się wydarzyły, a nie jednym kliknięciem zrobić kopiuj-wklej tego, co było w biurze - podkreśla Iwo Szapar.

Obawy przed negatywnymi skutkami czterodniowego tygodnia pracy

W Hiszpanii na razie rząd dofinansowuje ten eksperyment tak, aby skrócenie pracy nie powodowało zmniejszenia pensji. - Oczekuję, że będę miał możliwość pójścia do kina, do sklepu, do urzędu i nie zakładam w pierwszym odruchu, że osoby, które tam pracują też mają skrócony czas pracy. Koszty pracy kina muszą wrosnąć - przyznaje Piotr Kuron.

W wielu miejscach, jak na przykład w sektorze IT, takie zmiany już zaszły. Z kolei w sektorze medycznym nadal zmagamy się z chronicznym deficytem pracowników. - To, co by prowadziło do bardzo dużych napięć społecznych, w dowolnym kraju na świecie, to gdyby przyjąć regulacje, że białe kołnierzyki mogły pracować cztery dni, a reszta sektorów nie - ostrzega Andrzej Kubisiak.