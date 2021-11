W Częstochowie ruszył proces w sprawie mafii śmieciowej. Na ławie oskarżonych 30 osób

Ruszył proces przeciwko mafii śmieciowej, która miała nielegalnie zgromadzić cztery tysiące ton odpadów niebezpiecznych w 11 miejscowościach w pięciu województwach. Na ławie oskarżonych zasiadło 30 osób. Mają łącznie 200 zarzutów. Gminy do tej pory nie uporały się ze śmieciami.

W Sądzie Okręgowym w Częstochowie rozpoczął się proces w sprawie zorganizowanej grupie przestępczej, która przyczyniła się do powstania 11 nielegalnych składowisk niebezpiecznych odpadów na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Aktem oskarżenia objęto 30 osób. Zarzucono im łącznie prawie 200 czynów.

- Są to przestępstwa różnego rodzaju przeciwko środowisku, mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Najsurowszy z tych czynów zagrożony jest karą do trzech do 15 lat pozbawienia wolności - mówi Dominik Bogacz, rzecznik prasowy częstochowskiego sądu.