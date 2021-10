Bruce Liu zwycięzcą XVIII Konkursu Chopinowskiego. Komentarze Laureatów

Trudna decyzja jury 18. Konkursu Chopinowskiego

W kwestii jego zwycięstwa jury nie miało większych wątpliwości. Dłuższych dyskusji miały dotyczyć inne nagrody. - Dwa razy nagrody ex aequo, drugie i czwarte miejsce, więc tych nagród mamy znacznie więcej niż się spodziewaliśmy – przyznaje rzecznik 18. Konkursu Chopinowskiego Aleksander Laskowski. - Zdarzały się narody ex aequo, ale żeby dwie ex aequo, to wynika z niezwykłego poziomu tego konkursu i z tego, że jurorzy naprawdę wszystkich chcieli nagrodzić – dodaje.

Konkurs Chopinowski to okazja, by posłuchać najlepszych

Z podobną pasją do Warszawy przyjechała Eva Gevorgyan, która transmisję poprzedniego Konkursu Chopinowskiego oglądała mając zaledwie 11 lat. - Moja mama jest skrzypaczką. Kiedy byłam mała, kupiła mi maleńkie skrzypce, ale nie znosiłam ich dźwięku, zepsułam je. Wtedy w wieku pięciu lat usiadłam do fortepianu i do dziś go nie opuściłam. Ale bardzo stresowałam się wykonaniem muzyki Chopina w jego kraju, w Polsce – przyznaje Eva Gevorgyan. Bo w Polsce Konkurs Chopinowski to nie tylko światowa marka. Dla uczniów i profesorów muzyki to okazja, by posłuchać najlepszych, uczyć się od nich, komentować wykonania i pielęgnować nadzieję, że najmłodsi też wejdą na scenę Filharmonii Narodowej w Warszawie. Ostatni koncert laureatów odbędzie się w sobotę.